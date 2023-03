Vorsorgeuntersuchungen gegen die tückische Krankheit wurden bislang ab einem Alter von 50 Jahren von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Doch auch jüngere Menschen können an Darmkrebs erkranken.



Deshalb bieten nun einige gesetzliche Krankenkassen bereits Versicherten ab 35 Jahren den kostenlosen iFOBT-Test, einen immunological Faecal Occult Blood Test, an. Den kann man sich in der Regel über die Website der Krankenkassen direkt nach Hause bestellen, dort durchführen und dann an ein Labor zurückschicken.



Im Labor wird die Stuhlprobe mit Hilfe von Antikörpern auf okkultes, das heißt nicht sichtbares Blut untersucht. Denn das kann ein Hinweis auf eine Krebserkrankung oder Krebsvorstufen im Darm sein.