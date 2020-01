So wenig besorgniserregend die Neuigkeiten hier in Deutschland auch sind: Bei vielen bleibt ein Gefühl der Unsicherheit – und auch die Frage, was die deutschen Behörden beim Verdacht einer Infektion überhaut unternehmen dürfen. "Bevor man jemanden gegen seinen Willen in Quarantäne nehmen kann, muss natürlich einiges passieren", erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke. "Die Voraussetzungen dafür liefert der Paragraph 30 des Infektionsschutzgesetzes. Das heißt, hier muss erst einmal eine überwiegende Gefahr für die Allgemeinheit gegeben sein. […] Wenn man das gegen den Willen machen will, muss eine Gefahr von der Person ausgehen. Das alles muss feststehen, bevor der Staat handeln kann."