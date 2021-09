Weltweit leiden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens etwa 30 Millionen Menschen an Alzheimer. Eine genaue Bezifferung der Fallzahlen scheitert daran, dass Alzheimer schwer von anderen, etwa durch Gefäßverkalkungen verursachten Formen der Demenz zu unterscheiden ist und es außerdem Mischformen verschiedener Demenzerkrankungen gibt. In Deutschland leiden nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft rund 1,6 Millionen Menschen an Demenzerkrankungen, etwa 60 Prozent von ihnen haben Alzheimer.