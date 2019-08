Auf den ersten Blick sieht man ihnen nichts an, auf den zweiten wirken an Demenz erkrankte Hunde orientierungslos, zeigen sich besonders anhänglich und in ihrem Wesen verändert. Die tückische Krankheit wird immer wieder auch bei Vierbeinern diagnostiziert. Bei Hunden und Katzen nennt man sie jedoch nicht Demenz, sondern CDS. Die Abkürzung steht für Kognitives Dysfunktionssyndrom. Auffällig sind zunächst die Verhaltensänderungen eines meist älteren Tieres. Erkrankte Hunde können ängstlich oder aggressiv werden, sich in der gewohnten Umgebung verlaufen, den Futternapf nicht wiederfinden, vergessen, was "Hund" mit einem Knochen macht oder auch ganz besonders anhänglich werden.