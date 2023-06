Das "Playboy Play It Sexy 24h Parfum Deodorant" ist mit dem Gesamturteil "ungenügend" der Testverlierer. "Reebok Move Your Spirit" schneidet mit "mangelhaft" ab. Das Hauptproblem bei beiden Produkten ist laut Ökotest ein bestimmter Inhaltsstoff. Das von Ökotest beauftragte Labor hat in beiden Deos den Duftstoff Galaxolid nachgewiesen.