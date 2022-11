Zur Überbrückung der Wartezeiten, zur Unterstützung einer laufenden Therapie oder auch für die persönliche Anwendung bei psychischen Erkrankungen gibt es inzwischen zahlreiche sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA). Diese sind meist sehr teuer, seit Mai 2020 ist es in Deutschland aber möglich, eine DiGA von einem Arzt oder Psychotherapeuten auf Rezept verschrieben und somit von Krankenkassen finanziert zu bekommen.

Einen Überblick der DiGAs gibt es beim Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte . Bei den dort registrierten Anwendungen kann man zudem sicher sein, dass sie den Datenschutzrichtlinien der EU entsprechen - die sensiblen Daten geistern also nicht vogelwild durchs Netz. Bei kostenfreien Apps, die immer häufiger in den App-Stores auftauchen, gibt es diese Sicherheitsgarantie meist nicht.

Die Inhalte werden mit Hilfe von Audio- und Videoclips, Texten und Übungen online oder per App vermittelt. Unabhängige Studien zeigen, dass "Selfapy" tatsächlich helfen kann. So hat eine Untersuchung der Charité mit 400 Probanden nach Angaben von "Deutschlandfunk Nova" ergeben, dass Depressions-Symptome nach drei Monaten Anwendung erheblich reduziert werden konnten - ein guter Einstieg für eine Therapie.

In schweren Fällen können sich Betroffene die App "Deprexis" verschreiben lassen. Sie ist ein onlinebasiertes Selbsthilfeprogramm zur Unterstützung einer Therapie. "Deprexis" orientiert sich stärker an der aktuellen Stimmung der Betroffenen und kann zum Beispiel auch motivierende Textnachrichten versenden.

Bei allen DiGAs ist der Vorteil, dass sie am Computer oder per App selbstständig genutzt werden können - einige allerdings nur mit einem Zugang von der Krankenkasse. Zudem sind sie wirksam, leicht zugänglich und erfordern kein großes technisches Know-how. Was aber nötig ist: Die Bereitschaft zur Veränderung und eine aktive Mitarbeit. Außerdem gilt immer, dass die Apps eine Therapie nicht ersetzen, sondern nur ergänzen können. Bei Beschwerden bleibt der Gang zum Arzt obligatorisch.