Die Corona-Krise und der erneute Lockdown zehren an den Nerven: Das, was uns ablenkt und zerstreut ist geschlossen oder abgesagt, die sozialen Kontakte sind stark beschränkt. Dazu gesellen sich Angst und (wirtschaftliche) Ungewissheit, wie es weitergeht.



Auch das sogenannte Homeoffice macht vielen Menschen zu schaffen. In den eigenen vier Wänden die volle Leistung zu bringen und trotzdem seinen Alltag zu strukturieren ist nicht einfach. Andere würden genau das gerne tun: arbeiten - und bangen unterdessen in Kurzarbeit um ihren Job. Kein Wunder, wenn einem das aufs Gemüt schlägt.