Ganz egal, ob man ein ganz bestimmtes Ziel erreichen möchte oder überschüssige Pfunde purzeln sollen - Wissenschaftler glauben, dass es dabei immer auf die richtige Denkweise ankommt, um erfolgreich zu sein. Bei Sportlern ist diese Sichtweise bereits gang und gäbe: Stimmt die Einstellung nicht, dann bleibt trotz aller körperlicher Fitness der Erfolg aus. Stellt man sein Mindset (die Denkweise!) in Bezug auf sein Essverhalten um, dann ist das Denken an Kalorien und Diäten irgendwann passé und die Kilos schmelzen dennoch dahin. Bleibt die Frage: Wie schafft man es, seine Denkweise zu ändern?

Ziel sollte es NICHT sein, abzunehmen, um bestimmten Schönheitsidealen gerecht zu werden. Ziel (auch jeder Diät) sollte sein, fit und gesund zu werden bzw. zu bleiben.



Dass Fitness nicht ohne Bewegung zu erreichen ist, versteht sich von selbst. Doch fitter zu werden bedeutet nun nicht, in den Hochleistungssport einsteigen zu müssen. UND: Fitness muss Spaß machen, ansonsten hält man sein Sportprogramm sowieso nicht durch.



Setzen Sie sich also erstmal kleine Ziele. Ersetzen sie beispielsweise eine bestimmte Strecke, die sie gewöhnlich mit dem Auto zurückgelegt haben, durch eine kleine Radtour. Gute Musik auf die Ohren - und los geht's! Oder Sie nehmen sich vor, künftig keine Aufzüge mehr zu nutzen. Sie werden merken, dass Ihnen die Treppen bald gar nichts mehr ausmachen. Dann ist es an der Zeit, sich ein zusätzliches Ziel zu setzen. Wie wär's, jeden zweiten Tag die Mittagspause für einen strammen Spaziergang zu nutzen?