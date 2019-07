Wir konnten zeigen, dass wenn wir eine erhöhte Kameraposition wählen – also meistens so ein bisschen oberhalb des Kopfes seitlich schräg auf unser Gesicht gerichtet – werden wir bis zu 15 Kilo leichter wahrgenommen.

Am wichtigsten ist natürlich das Licht. Also nicht zu viel, so dass man keine Nase mehr hat. Und auch nicht zu wenig, dass man aussiehst wie die kränkliche Stiefschwester von Dracula. Was wir uns aber von den Vampiren abschauen können: Sonne nicht frontal ins Gesicht scheinen lassen! Versuchen Sie es mal mit Licht von hinten oder von der Seite.