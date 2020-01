Ist der Patient erst einmal aus dem Zimmer, werden Schränke durchsucht und alles geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist. Einer 84 Jahre alten Patientin ist das in einer Klinik in Wiesbaden passiert. Einen Tag nach den Voruntersuchungen wurde Marianne Hirsch operiert. Ihre Wertgegenstände schloss sie im Schließfach im Zimmerschrank ein. Doch während der OP haben sich ein oder mehrere Diebe ins Patientenzimmer geschlichen und laut Klinikangaben das Schließfach aufgebrochen. Die Wertgegenstände - alle weg.