Nach Angaben der Organisation " Doglost ", die eine Datenbank für vermisste Hunde betreibt, haben Hundediebstähle seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 allein in Großbritannien und Irland um 250 Prozent zugenommen. Und auch in Deutschland werden immer mehr Fälle bekannt – vor allem in Großstädten. Genaue Zahlen gibt es nicht, denn längst wird nicht jeder Hundediebstahl angezeigt. Außerdem führen die Bundesländer keine Statistiken dazu. Noch nicht.

In Nordrhein-Westfalen suchte die Polizei Mitte Juli nach Shih-Tzu-Malteser-Mischling Brutus. Im baden-württembergischen Großsachsenheim wurde ein Zwergspitz entführt, in Mellingen Chihuahua Filou, in Bielefeld Labradorwelpe Luzi und in Wetzlar Pudel Luke.