Rechtliche Rahmenbedingungen Hobby Drohne: Was Drohnen-Piloten beachten müssen

Drohnen liegen im Trend und werden immer erschwinglicher. Weil mit der zunehmenden Nutzung auch die Gefahr von Unfällen wächst, gibt es rechtliche Rahmenbedingungen. Was müssen Drohnenpiloten beachten? Was ist verboten, was erlaubt?