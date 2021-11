E-Autos schonen die Umwelt, stoßen kaum CO2 und in der Regel auch weniger Feinstaub aus. Deshalb kommen Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos im Straßenverkehr in den Genuss von allerhand Vorteilen.



Die gewährt ihnen das Elektromobilitätsgesetz (EmoG), mit dem die Bundesregierung den Umstieg auf E-Mobilität attraktiver machen will.