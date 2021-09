Richtige E-Bikes fahren, ohne dass der Fahrer in die Pedale tritt - einfach per Knopfdruck. Die meisten Elektrofahrräder sind daher eigentlich Pedelecs. Das steht für Pedal Electric Cycle. Diese Pedelecs unterstützen den Fahrer nur dann, wenn er auch selbst in die Pedale tritt und bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 25 km/h mit maximal 250 Watt. Nur dann gelten Elektrofahrräder auch noch als Fahrräder und müssen nicht zugelassen werden.



Pedelecs 45 oder auch S-Pedelecs unterstützen den Fahrer mit 500 Watt und bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h. Dafür brauchen Sie eine Betriebserlaubnis, eine Versicherung und den Moped-Führerschein.