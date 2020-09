Tretroller mit Elektromotor Rechtslage, Verkehrsregeln, Bußgelder, Helmpflicht: Das gilt für E-Scooter!

Klein, wendig, umweltfreundlich: E-Scooter haben die europäischen Großstädte im Sturm erobert. Auch in Deutschland sind sie in vielen Städten allgegenwärtig. Dennoch wissen die wenigsten, was es zu beachten gilt, wenn man auf einen der elektrobetriebenen (Tret-)Roller steigt. Rechtslage, Versicherung, Helmpflicht: Was gilt es beim Rollern auf deutschen Straßen zu beachten?