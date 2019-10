E-Bikes sind in der Anschaffung deutlich teurer als herkömmliche Fahrräder. Unter 1.000 Euro ist kaum ein Modell zu haben, für ein besonders gutes Bike kann man schon mal 7.500 bis 10.000 Euro hinlegen. Umso wichtiger ist es, das Gefährt ausreichend gegen Diebstahl zu versichern. Unter zehn Prozent aller gestohlenen E-Zweiräder finden den Weg zurück zu ihrem rechtmäßigen Besitzer. Und ob ihres hohen Anschaffungspreises sind E-Bikes ein begehrtes Diebesgut.

Viele große Versicherungsgeber bieten neben einer Fahrradversicherung auch eine spezielle E-Bike Versicherung an. Die deckt auch die teuren Komponenten eines Elektrofahrrads ab, wie Akku und Motor. Außerdem greift sie nicht nur bei Verlust durch Diebstahl, sondern sichert auch gegen Ausfälle der Elektronik oder andere Schäden ab. Im Gegensatz zur Hausratversicherung, ist eine E-Bike Versicherung auf die tatsächliche Nutzung des Zweirads abgestimmt. So gilt sie in den meisten Fällen tags wie nachts und kennt keine Beschränkung hinsichtlich des Abstellorts. Oft ist sie auch auf Reisen ins Ausland gültig.