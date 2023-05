Eine EC-Karte bzw. Girocard hat in Deutschland fast jeder - und nutzt sie auch. Mit der klassischen Girocard kann man zwar im In- und Ausland an der Supermarkt-Kasse zahlen, doch beim Online-Einkauf ist das in der Regel nicht möglich. Das ist einer der Gründe, weshalb zahlreiche Banken ihre Giro-Karten durch sogenannte Debitkarten ersetzen - und klassische Giro-Karten nur noch gegen eine Gebühr anbieten.



Ein weiterer Grund für das bevorstehende Aus der bisherigen EC-Karte ist die Ankündigung von Mastercard, die Maestro-Funktion von EC-Karten ab Juli 2023 einzustellen. Wer dann eine noch gültige EC-Karte besitzt, kann sie allerdings weiter nutzen - bis zum Ablaufdatum der Karte oder bis spätestens Ende 2027.