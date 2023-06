Maestro-Aus: Was ändert sich?

Viele Kundinnen und Kunden in Deutschland haben eine Girocard, die zusätzlich ein Maestro-Logo trägt. Zum 30. Juni endet nun die Ausgabe neuer Karten mit dieser Zusatzfunktion. Was bedeutet das für diejenigen, die aktuell über eine girocard mit Maestro-Funktion verfügen? In der Regeln bleibt alles wie gewohnt, denn die Girocard ist mit über 100 Millionen ausgegebenen Karten das hierzulande am weitesten verbreitete Kartenzahlungsmittel. Auch zukünftig wird sie im Einzelhandel und Geldautomaten akteptiert.



Fazit: Nach dem Maestro-Aus können Kundinnen und Kunden auch weiterhin mit ihrer gewohnten Girocard bezahlen und Geld abheben - auch im Ausland. Denn anstelle des Maestro-Symbols erscheinen dann meist andere Akzeptanzlogos auf der Karte.

EC-Karte bald abgeschafft

Mit der klassischen Girocard kann man zwar im In- und Ausland an der Supermarkt-Kasse zahlen, doch beim Online-Einkauf ist das in der Regel nicht möglich. Das ist einer der Gründe, weshalb zahlreiche Banken ihre Giro-Karten durch sogenannte Debitkarten ersetzen - und klassische Giro-Karten nur noch gegen eine Gebühr anbieten.



Ein weiterer Grund für das bevorstehende Aus der bisherigen EC-Karte ist die Ankündigung von Mastercard, die Maestro-Funktion von EC-Karten ab Juli 2023 einzustellen. Wer dann eine noch gültige EC-Karte besitzt, kann sie allerdings weiter nutzen - bis zum Ablaufdatum der Karte oder bis spätestens Ende 2027.

Wodurch unterscheiden sich Debitkarte und Kreditkarte?

Die Debitkarte (bzw. Girocard mit Debitfunktion), die die Girocard mit Maestro-Funktion ersetzen soll, ist ein Mix aus Giro- und Kreditkarte. Der wesentliche Unterschied liegt in der Abrechnung: Während Kreditkarten meist einmal im Monat abgerechnet werden, wird bei der Debitkarte jeder einzelne Betrag direkt nach der Bezahlung vom Konto abgezogen - wie bisher bei der klassischen EC-Karte. Ein kurzzeitiger Kreditrahmen wird nicht gewährt.



Und: Möchte man im Ausland ein Auto mieten oder ein Hotel reservieren, ist das meist nur mit einer Kreditkarte möglich. Dafür werden beim Geldabheben und Bezahlen mit Kreditkarte im Nicht-EU-Ausland häufig hohe Gebühren erhoben. Das kann aber auch bei der Debitkarte der Fall sein.

Kredit- oder Debitkarte? Auf den ersten Blick sind die Karten kaum voneinander zu unterscheiden. Bildrechte: IMAGO/aal.photo

Nicht alle Händler akzeptieren Debitkarte

Der Haken an der Debitkarte: Noch akzeptieren nicht alle Händler die neuen Debitkarten. Der Grund: Die Gebühren, die die Transaktionen via Debitkarte kosten, sind bis zu viermal so hoch wie bei der Girokarte. Für kleinere Händler mit niedrigen Umsätzen ist das ein echtes Problem. In der Regel können die Debitkarten überall dort genutzt werden, wo man auch mit Kreditkarte zahlen kann.



Und noch einen Nachteil haben die Debitkarten: Das sichere ChipTan-Verfahren beim Onlinebanking gibt es für die Debitkarte nicht.

Noch akzeptieren nicht alle Händler die neuen Debitkarten. Bildrechte: IMAGO/aal.photo

Werden auch die Kreditkarten abgeschafft?