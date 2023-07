Viele Kundinnen und Kunden in Deutschland haben eine Girocard (von vielen auch EC-Karte genannt), die zusätzlich ein Maestro-Logo trägt und damit die Maestro-Funktion anbietet. Mit dieser Funktion des Anbieters Mastercard kann man auch im Ausland Geld abheben. Nun aber hat Mastercard entschieden, diese Zusatzfunktion zu beenden.

Die Karten, die aktuell im Umlauf sind, können aber bis zum Ende ihrer Gültigkeit noch verwendet werden. Für die Kundinnen und Kunden ändert sich also erstmal nichts. Nach dem Maestro-Aus können sie auch weiterhin mit ihrer alten Girocard bezahlen und Geld abheben - auch im Ausland.

Mit der klassischen Girocard kann man zwar im In- und Ausland, zum Beispiel an der Supermarkt-Kasse zahlen, doch beim Online-Einkauf ist das in der Regel nicht möglich. Das ist der Hauptgrund, weshalb zahlreiche Banken ihre Giro-Karten durch sogenannte Debitkarten ersetzen.