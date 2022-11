eCall im Auto

Wenn es zu einem schweren Verkehrsunfall kommt, zählt jede Sekunde. Oft dauert es aber lange, bis Rettungskräfte alarmiert werden - vor allem, wenn Unfallbeteiligte verletzt oder bewusstlos sind oder unter Schock stehen. Auch die genaue Ortsangabe per Telefon-Notruf kann in solchen Stress-Situationen problematisch sein. Aus diesem Grund wurde am 31. März 2018 in allen EU-Ländern das Notrufsystem Emergeny Call - kurz "eCall" - zur Pflicht. Die Maßnahme gilt für alle Fahrzeugmodelle, die neu genehmigt werden.