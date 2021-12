Das Bundesland Sachsen ist aktuell besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. In den Krankenhäusern werden nicht nur die Betten, sondern auch das Personal knapp. Deshalb hat das Land jetzt ein Onlineportal für einen Pflegepool geschaltet.



Dort können sich Freiwillige melden, die Kliniken in der Pandemie unterstützen möchten. Natürlich kann man sich trotzdem direkt an ein Krankenhaus vor Ort wenden.



Das Portal der Landesregierung richtet sich vor allem an Pflegepersonal sowie Ärzte - beide Gruppen auch im Ruhestand - und an Medizinstudierende. Gesucht werden aber auch Helferinnen und Helfer, die etwa Transporte übernehmen oder Kranken Mahlzeiten reichen.