Einst als "Oma"-Getränk verschrien, erlebt der Eierlikör ein Revival. Besonders zu Ostern ist der cremige Klassiker beliebt. In kleine Fläschen abgefüllt und hübsch verpackt ist er zudem ein tolles Geschenk.

Rezept füt selbstgemachten Eierlikör Zutaten: 5 Eigelb 0,7 l Kondensmilch 125 g Puderzucker 0,25 l weißer Rum 1 Vanilleschote Die Eier trennen. Das Mark der Vanille-Schote auskratzen. Eigelb und Vanille-Mark in einer Metall-Schüssel verrühren. Nach und nach Puderzucker, Kondensmilch und Rum unterrühren. Das Ganze über einem heißen Wasserbad mit einem Schneebesen zu einer gleichmäßigen Masse aufschlagen. Den fertigen Eierlikör mit Hilfe eines Trichters in eine saubere Flasche füllen. Verschlossen und kühl gelagert hält sich der Eierlikör gut 6 Monate.

Jeder kennt das: Nach dem Osterfest sind meist noch jede Menge Eier übrig. Was tun damit und wie lange sind Eier eigentlich haltbar? Gefärbte Ostereier sind in der Regel hartgekocht und bleiben bei Zimmertemperatur rund zwei Wochen, im Kühlschrank sogar bis zu vier Wochen frisch. Voraussetzung ist aber, dass die Schale intakt ist. Schrecken Sie die Eier daher auf keinen Fall ab! Durch den Temperaturunterschied bilden sich feine Risse in der Schale, durch die Keime ins Innere gelangen können.