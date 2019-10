Ratgeber Nach Kitzbühel-Mord: Was tun bei Eifersucht?

07.10.2019

Eifersucht kennt jeder. Niemand ist davor gefeit, Anderen nicht zu gönnen, was man selbst begehrt. Am Wochenende ist es im österreichischen Kitzbühel zu einem Mord aus Eifersucht gekommen. Der hat in der Fachsprache sogar eine eigene Bezeichnung: Intimizid. Was kann man im Vorfeld tun, damit die negativen Emotionen nicht die Überhand gewinnen? BRISANT hat nachgehakt.