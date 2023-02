Eins vorweg: Das Bad im kühlen Nass sollte trainiert werden. Der Körper muss sich Schritt für Schritt an die extreme Kälte gewöhnen können. Am besten ist es sogar, man lässt sich im Vorfeld durchchecken. Besonders vorsichtig sollten Menschen mit Vorerkrankungen sein. Wer also zum Beispiel unter Herz- oder Gefäßproblemen leidet, sollte auf Eisbaden verzichten. Die plötzliche Kälte könnte bei Durchblutungsstörungen am Herzen eine lebensgefährliche Gefäßverengung auslösen oder zu Herzrhythmusstörungen oder gar zum Herzstillstand führen.

Hier ein paar Tipps, für das perfekte Bad im winterlichen Gewässer:



Wechselduschen als Training, dabei regelmäßig und langsam ein- und ausatmen. Das Wasser von Mal zu Mal kälter stellen. Ziel ist es, die Atmung bei kaltem Wasser zu kontrollieren.

Auf keinen Fall ins eiskalte Wasser springen, sondern langsam hineinsteigen.

Nie alleine baden: Beim Winterbaden sollte man mindestens zu zweit sein – denn es besteht immer die Gefahr, einen Kälteschock zu erleiden.

Das Eisbad sollte nicht länger als zwei Minuten dauern. Profis schaffen bis zu fünf Minuten.

Kopf schützen: Mütze oder Badekappe tragen und nicht untertauchen – über den Kopf geht sehr viel Wärme verloren.

Vor und nach dem Bad im Eiswasser ist es ratsam, für ein gutes Aufwärmen zu sorgen – sei es durch etwas Bewegung oder dicke Kleidung.

Schweizer Wissenschaftler konnten in einer Studie von 2020 belegen, dass Winterbaden eine positive Wirkung auf das Immunsystem und den Blutdruck hat.



Beim Eintauchen ins kalte Wasser ziehen sich die Hautgefäße zusammen und das Blut wird im Körperkern zentralisiert, um die Körpertemperatur zu halten. Steigt man aus dem Wasser, weiten sich die Gefäße sofort, es kommt zu einer verstärkten Durchblutung. Dieses Zusammenziehen und Weiten ist ein gutes Training für die Gefäße. Regelmäßiges Eisbaden kann den Blutdruck und den Ruhepuls senken.



Außerdem stimuliert der Wechsel von Kälte und Wärme das Immunsystem. Und: Es ließ sich sogar nachweisen, dass bestimmte Entzündungsmarker im Blut sinken - ein Hinweis darauf, dass das Immunsystem gestärkt wird. Eisschwimmer hatten im Vergleich zu Nicht-Winterschwimmern seltener mit Atemwegserkrankungen und Erkältungen zu kämpfen.

Auch eine finnische Studie aus dem Jahr 2004 hat den Effekt vom Eisbaden auf die Gesundheit untersucht. Das Ergebnis: Winterbaden verbessert das allgemeine Wohlbefinden.



An der Studie nahmen 49 Winterschwimmer sowie 33 Nicht-Winterschwimmer teil. Die Studienteilnehmer mussten über vier Monate immer wieder Fragen zu ihrer Sportlichkeit und ihrem Befinden beantworten.



Im Laufe der Studienzeit sanken bei den Schwimmern Stress, Anspannung und Müdigkeit. Auch ihr Gedächtnis und ihre Laune verbesserten sich stetig. Am Ende der vier Monate fühlte sich die Gruppe deutlich energiegeladener, aktiver und lebhafter als die Nicht-Winterschwimmer. Außerdem gaben alle Winterschwimmer, die zuvor an Rheuma, Fibromyalgie oder Asthma gelitten hatten, an, dass ihre Beschwerden nachgelassen hätten.

Beim Eintauchen ins kalte Wasser werden neben dem Glückshormon Serotonin auch Adrenalin, Endorphine und entzündungshemmende Botenstoffe freigesetzt. Das sorgt nach dem Bad für euphorische Glücksgefühle.

Winterbaden kann auch einen anregenden Einfluss auf die Ausschüttung von Östrogen und Testosteron haben, was wiederum die männliche wie weibliche Libido steigert.

Auch optisch hat Eisbaden einige positive Effekte: Denn beim Schwimmen im kalten Wasser geht es dem weißen, also dem "schlechten" Körperfett an den Kragen. Das konnte ein Forscherteam der "Arctic University of Norway" beweisen. Die norwegischen Wissenschaftler überprüften insgesamt 104 Studien, die sich mit den gesundheitlichen Vorteilen des Eisbadens auseinandersetzen.



Eisbaden aktiviert das sogenannte braune Fett, da versucht wird, die eigene Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zum weißen Fett speichert braunes Fett keine Energie, sondern verbrennt sie in zelleigenen Energie-Kraftwerken. So können die braunen Fettzellen Wärme erzeugen und die Körpertemperatur stabil halten. Dieser Vorgang verbrennt enorm viele Kalorien und lässt somit das weiße Fett, das sich meist an eher unvorteilhaften Stellen festsetzt, schmelzen.