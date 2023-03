Wenn Sie bereits Oleander oder Margeriten in Kübeln stehen haben, sollten Sie sie nachts reinholen - sonst droht der Blumen-Tod. Ist das nicht möglich oder stehen die Pflanzen in einem Beet oder Balkonkasten, decken Sie sie mit einem Vlies oder einer speziellen Folie ab. Das gibt es in jedem Gartenmarkt.

Damit der Oleander später so schön blüht, sollte man ihn vor den Eisheiligen abdecken. Bildrechte: Thomas Schindler/Café Füchsen