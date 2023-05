Grundsätzlich gilt: Alle Autos, die eine Zulassung bekommen, müssen gesetzliche Anforderungen erfüllen, die ein Höchstmaß an Sicherheit für die Autofahrer garantieren sollen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Fahrzeug mit Benzin, Gas oder einer Batterie angetrieben wird.

Auch die Feuerwehr stuft Fahrzeugbrände an E-Autos nicht risikoreicher ein als bei Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Allerdings kann sich das Löschen eines E-Mobils schwieriger gestalten. Denn ein Batteriebrand muss vor allem mit viel Wasser bekämpft werden, um die Speicherzellen herunterzukühlen. Weil die großen Batteriepakete aber bei den meisten Fahrzeugen gut geschützt im Unterboden verbaut sind, müssen die Einsatzkräfte einen Weg finden, das Löschwasser dort schnell hinzubekommen. Generell gilt: Ob E-Auto oder Verbrenner - für Autofahrer ist es generell sinnvoll, einen Feuerlöscher an Bord zu haben.

Was Autofahrer, die mit einem E-Auto unterwegs sind, unbedingt beachten müssen: Finger weg von den Hochvoltkomponenten! Das sind die mit der Farbe Orange gekennzeichneten Komponenten des Hochvolt-Systems. Hier dürfen ausschließlich Fachleute ran.



Zudem sollten E-Autofahrer immer darauf achten, ihr Fahrzeug mit intakten Ladekabeln an einem geeigneten Netz aufzuladen. Defekte Ladekabel können ebenso zu Bränden führen wie das Laden an nicht ausreichend dimensionierten Stromquellen.