Häuslicher Gewalt vorbeugen Corona-Krise in der Familie: Was tun bei Stress und Streit?

Die Corona-Krise zehrt an den Nerven. Viele Familien empfinden die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Reduzierung sozialer Kontakte als große Herausforderung. Stresssituationen sind vorprogrammiert. Welche Möglichkeiten gibt es, dennoch gut damit umzugehen und Eskalationen im Vorfeld zu vermeiden? Und: Auch in Corona-Zeiten gibt es AnsprechpartnerInnen für Eltern und Kinder in Krisensituationen.