Verletzungen, Sachschäden an Fahrzeugen und Gebäuden, enorme Müllmengen, verängstigte Haustiere und hohe Feinstaubwerte. Jedes Jahr aufs Neue geht die Diskussion von vorne los: Feuerwerk ja oder nein?



An eine Umweltsünde denkt zum Jahreswechsel jedoch kaum jemand: an Neujahrsmails.

Wie groß ist der CO2-Fußabdruck einer E-Mail?

Ja, richtig gelesen. Dass Knaller und Raketen schlecht fürs Klima sind, ist allgemein bekannt. Das belegen auch Zahlen des Umweltbundesamts. 800 Millionen Tonnen CO2 entstehen pro Jahr in Deutschland allein durch Feuerwerk. Doch wenn viele ihre E-Mail mit Neujahrswünschen schreiben, ist das nicht unbedingt besser. Denn für das Klima kommt die Flut an digitalen Briefen einem zweiten Feuerwerk gleich.



Denn eine E-Mail ist für die Umwelt ungefähr so schädlich wie eine Plastiktüte – eine E-Mail ohne Anhang wohlgemerkt. Laut der Organisation "Carbon Literacy Project" entsteht durch nur eine E-Mail etwa 10 Gramm CO2, mit einem umfangreichen Anhang sogar bis zu 50 g CO2. Ein 1 MB großes Urlaubsfoto an zehn Freunde zu schicken, entspricht demnach einer Autofahrt von 500 Metern (mit Verbrennungsmotor). Im Jahr 2022 wurden Statistiken zufolge durchschnittlich täglich über 333 Milliarden E-Mails weltweit gesendet. CO2 sparen, in dem man Mails statt Briefen schreibt? Diese Rechnung geht nicht auf. Bildrechte: IMAGO / Cavan Images

Der lange Weg einer E-Mail

Aber wie kommt es, dass eine bloße Mail so viel CO2 hervorbringt? Einfach gesagt: Die Daten einer Mail werden an Rechenzentren geschickt, die sich oft tausende, wenn nicht sogar zehntausende Kilometer entfernt befinden. Eine E-Mail durchläuft dabei Dutzende von Routern, Servern und anderen Computern. Jedes dieser technischen Geräte verbraucht Energie, um zu funktionieren. Die Serverparks werden heiß und müssen künstlich gekühlt werden. All das verbraucht enorm viele Ressourcen.



Wäre das Internet ein Land, würde es beim CO2-Ranking gleich auf Platz drei nach China und den USA kommen.

Volle Postfächer verschlimmern das Problem

Das Problem wird durch die überfüllte Postfächer noch verschärft. Denn selbst wenn E-Mails ungeöffnet bleiben, verursachen sie laut des Online-Magazins "Futura Science" 0,3 g CO2. Dabei werden insgesamt 80 % der E-Mails nie geöffnet. Die E-Mails verbrauchen auch weiterhin Energie für ihre Speicherung. Denn alle Daten werden in Rechenzentren gespeichert, die abhängig von ihrer Größe jährlich enorm viel Strom verbrauchen und etwa 0,3% der weltweiten Treibhausgase produzieren.

Tipps: Das können Sie tun