Den Antrag auf die 200 Euro Energiepauschale kann man nur online stellen. Der Andrang auf der dafür eingerichteten Plattform " Einmalzahlung200.de " war zum Start am Mittwoch (15.3.) so groß, dass die Seite für kurze Zeit nicht erreichbar war. Mittlerweile läuft sie wieder.

Beantragen können die Zahlung Studenten und Fachschüler, die zum 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung waren. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Deutschland. Die Energiepreispauschale soll weder besteuert noch bei etwaigen Sozialleistungen angerechnet werden. Auch BAföG-Empfänger müssen die Pauschale beantragen, wenn sie sie haben wollen.