Das ist FALSCH! Prinzipiell verbrauchen ALLE Steckerteile Energie, wenn sie am Stromnetz hängen. Also auch dann, wenn das Ladegerät ohne Handy in der Steckdose bleibt. Einer EU-Richtlinie zufolge dürfen die Steckerteile (ohne Gerät) zwar nicht mehr als 0,3 Watt verbrauchen, aber Kleinvieh macht eben auch Mist.