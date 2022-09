Auf dem Gas- und Strommarkt herrscht ein Ausnahmezustand. Seit Herbst 2021 sind die Beschaffungspreise vor allem eines: gestiegen. Mittlerweile haben viele Energieanbieter mit Preiserhöhungen reagiert. Sondertarife für Neukunden werden zum Teil gar nicht mehr angeboten.



In einigen Städten ist derzeit der Grundversorgungstarif der günstigste Tarif. In vielen Gebieten lohnt ein Anbieterwechsel momentan nicht mehr. Die Ersparnis ist zu gering - und attraktive Angebote sind kaum zu finden. Was also tun?