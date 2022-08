Wie kann man sich schützen? Telefonbetrug und Enkeltrick durch falsche Polizisten

Meldet sich die Polizei per Telefon oder steht sie gar persönlich vor der Tür, hegt man zunächst keinen Argwohn. Doch immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um an das Geld und andere Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Wie gehen die Kriminellen vor, wie kann man sie als solche erkennen - und was tun, wenn man doch auf ihre Masche reingefallen ist? Ein Überblick.