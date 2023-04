An der Haustür schrecken sie nicht davor zurück, gefälschte Dienstausweise vorzuzeigen, um sich Zutritt in die vier Wände ihrer Opfer zu verschaffen, um Schmuck und Bargeld zu stehlen.



Am Telefon versuchen sie, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt.



Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zu Hause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten oder die Enkelin sich in einer Notlage befinde, die nur mit Geld zu lösen sei.



Dafür nutzen die Täter eine spezielle Technik, sogenanntes Spoofing, das auf dem Telefondisplay der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Per Spoofing kann auf dem Telefondisplay der Angerufenen eine andere Nummer angezeigt werden. Bildrechte: dpa