Es reichen schon wenige Sätze aus, um die Software ein ganz normales Gespräch mit der eigenen Stimme führen zu lassen. Die Sprachfetzen sind in Zeiten von Instagram, TikTok und Co. häufig auch einfach im Internet zu finden und können so manipuliert werden. Wer Videos oder Tonspuren von sich selbst hochlädt, setzt sich also automatisch der Gefahr des Missbrauchs aus.

Bisher ist die Künstliche Intelligenz noch nicht ganz so perfekt. Es gibt also eine Chance den Betrug zu entlarven. Wenn ganz genau hingehört wird und kleine Unregelmäßigkeiten in der Stimme erkannt werden, könnte es sich wohlmöglich um einen Betrug handeln.



Außerdem bietet es sich bei Unsicherheit an, die imitierte Person einfach mal an- bzw. zurückzurufen. So sollte der Betrug schnell aufgedeckt werden können.