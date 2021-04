Sollten die Eltern ihren Kindern eine verschuldete Firma oder ein belastetes Haus hinterlassen, so müssen die Kinder dieses Erbe nicht antreten. Sie können das Erbe dann vor dem Nachlassgericht ausschlagen. Die nächsten in der Erbfolge wären dann die Enkel. Schlagen auch die das Erbe aus usw. und ist dann niemand mehr in der Erbfolge vorhanden, dann tritt der Staat als Erbe ein, und zwar mit allen Rechten und Pflichten.

Ein Erbe kann man nur als Ganzes ausschlagen. Die Schulden ablehnen, wertvolle Bilder aber annehmen, ist also nicht möglich. Im Erbfall sollte man sich also gründlich über die Vermögenswerte informieren. Banken und andere Institutionen müssen darüber Auskunft geben. Auf keinen Fall sollte der Erbschein zu schnell beantragt werden, denn damit tritt man das Erbe automatisch an. Von dem Tag an, an dem man von einem Erbe erfährt, hat man in der Regel sechs Wochen Zeit, um sich zu entscheiden. Vor allem bei unübersichtlichen Nachlass-Situationen ist es ratsam, sich Expertise von fachkundigen Beratern einzuholen. Nimmt man das Erbe an und will es anschließend doch ausschlagen, kann die Entscheidung angefochten werden. Ein Grund kann z.B. die Kenntnis einer Überschuldung sein. Auch hier beträgt die Frist sechs Wochen, bis die Anfechtung beim Nachlassgericht erklärt werden muss.