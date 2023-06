In einer Laboruntersuchung hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Anfang Mai herausgefunden, dass Erdbeeren häufig mit Pestiziden belastet sind. 19 Proben untersuchte das Labor, auf 15 von ihnen konnten Mittel gegen Fungizide (Pilze) nachgewiesen werden. Insgesamt entdeckten die Wissenschaftler acht verschiedene Pflanzenschutzmittel auf den Früchten. Gut die Hälfte der Proben enthielt zwei oder mehr Wirkstoffe. In weiteren drei Proben konnten sogar vier Mittel gegen Pilze gefunden werden. Durch Wechselwirkungen der einzelnen Pestizide kann ihre giftige Wirkung verstärkt werden. Doch damit nicht genug:

Anders bewertet das Bayrische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Pestizid-Belastung von Erdbeeren. Das LGL untersuchte 145 Proben auf Rückstände von 500 Pflanzenschutzmitteln. Dabei wurden sowohl deutsche als auch importierte Erdbeeren getestet. Der Überprüfungszeitrum ersteckte sich auf insgesamt drei Jahre: von 2020 bis zum ersten Quartal 2023.



In nur einem Fall hätte es eine Grenzüberschreibung des erlaubten Pestizid-Höchstwerts gegeben, meldet das LGL. In einem weiteren Fall konnte ein in Deutschland nicht zugelassener Wirkstoff ermittelt werden. Eine gesundheitliche Gefahr würde aber in beiden Fällen nicht bestehen, resümiert das LGL.