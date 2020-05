Unfälle Erste Hilfe in Corona-Zeiten - Das müssen Sie wissen

Hauptinhalt

Unfälle mit Verletzten im Straßenverkehr gibt es auch in Corona-Zeiten. Wenn Sie als Erster am Unfallort nicht helfen, drohen Strafen! Was Sie beachten sollten, wenn Sie Erste Hilfe leisten müssen und wie Sie sich vor dem Coronavirus schützen können, sagen wir Ihnen hier.