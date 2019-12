Prüfen Sie erst durch Schütteln an den Schultern, ob die Person reagiert. Dann halten Sie Ihr Ohr an Mund und Nase, um Atemzüge zu vernehmen. Dabei haben Sie auch den Brustkorb im Blick. Den Puls messen Sie mit Zeige- und Mittelfinger seitlich des Kehlkopfes am Hals des Verletzten. Bildrechte: IMAGO