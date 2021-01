Die Mindestanforderungen für die Haltung von Tieren sind in Deutschland durch die Bundesartenschutzverordnung und das Tierschutzgesetz geregelt. Wie diese durch die zuständigen Behörden ausgelegt und kontrolliert werden, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.



Eine strengere Auslegung der Bundesartenschutzverordnung - insbesondere für "gefährliche" Tiere - erfolgt in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Hier ist die Haltung von Tieren, die aufgrund ihrer Größe, Kraft oder ihres Gifts für Menschen gefährlich sind, entweder verboten oder die Halter müssen belegen, dass sie wissen, wie mit den Tieren umzugehen ist. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie die Exoten artgerecht halten können.



Lockerer geht es in Sachen Tierschutz und -haltung in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu. Dort gibt es entsprechende Regelungen nicht.