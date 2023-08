Kritik von Tierschützern Diese exotischen Tiere darf man als Haustier halten

Ein Haustier kann eine echte Bereicherung für das Familienleben sein. Doch der neueste Schrei sind: Wildtiere. So sind ein Flughund an der Gardinenstange oder ein Otter in der Badewanne Garant für Tausende Youtube-Clicks. Der Schwarzmarkt-Handel mit Exoten boomt. Welche Tiere darf man in Deutschland ganz legal halten, welche Arten sind verboten, und welche Auflagen gilt es zu erfüllen? Ein Überblick.