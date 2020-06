Ein Autofahrer touchiert ein anderes Fahrzeug leicht und hinterlässt einen Kratzer. Da er es eilig hat, will er weiterfahren. Also wird ein Entschuldigungszettel mit Telefonnummer hinter die Windschutzscheibe geklemmt. Was vielleicht gut gemeint war, ist in solch einer Situation völlig falsch. Wer nicht mindestens 30 Minuten auf den Geschädigten oder die alarmierte Polizei wartet, begeht eine Straftat. Es handelt sich um unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, also Unfallflucht (Fahrerflucht). Richtig wäre hier, zu warten und/oder sich bei der Polizei zu melden. In der Regel gibt es dann für den Stupser nur eine mündliche Verwarnung oder ein kleines Bußgeld.