Wer betrunken im Straßenverkehr unterwegs ist, kann den Führerschein verlieren. Das gilt auch für Radfahrer. Ab 1,6 Promille gilt man dabei als absolut fahruntauglich und das Fahren als Straftat, was Punkte, eine Geldstrafe und den sogenannten Idiotentest, also die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU), nach sich zieht. Bei Unfällen kann aber auch schon ein Promille-Wert von 0,3 eine Geldstrafe oder -Buße bedeuten.

Nur wenn das Zusatzzeichen "Radverkehr frei" vorhanden ist, dürfen Radfahrer auf dem Gehweg bzw. in der Fußgängerzone fahren - aber immer mit Schrittgeschwindigkeit. Kinder dürfen auch ohne dieses Schild auf dem Gehweg fahren und dabei von erwachsenen Radfahrern begleitet werden.

Musik hören auf dem Rad ist nicht verboten. Ob In- oder On-Ear-Kopfhörer macht dabei keinen Unterschied. Wichtig ist nur, dass Radfahrer den Verkehr ausreichend wahrnehmen können. Die Musik darf also nicht so laut sein, dass alles andere überdeckt wird. Das gilt übrigens genauso für Autofahrer.