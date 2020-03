Was zeichnet Fairtrade-Produkte aus?

Fairtrade bedeutet fairer Handel - und meint in erster Linie eine gerechte(re) Verteilung von Erlösen. Insbesondere in Afrika, Südamerika und Asien verdienen Kleinbauern und Arbeiter so wenig, dass sie kaum davon leben können. Ihre Arbeitsbedingungen sind menschenunwürdig, Kinder- und Zwangsarbeit gehören zum Alltag. Ziel von Fairtrade sind gerechtere Handelsstrukturen, damit benachteiligte Kleinbauern und Arbeiter ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft nachhaltig sichern können.

Eine junge Näherin in der Textilfabrik Dignity DTRT Apparel, die sozial verantwortliche Arbeitsplätze schafft. Bildrechte: imago/photothek

Fair ist kein gesetzlich geschützter Begriff

Anders als Bio, ist der Begriff "Fair" oder "Fairer Handel" nicht gesetzlich geschützt. Ein einheitliches Siegel für faire Produkte gibt es nicht. Allerdings haben sich die internationalen Dachorganisationen des Fairen Handels auf gemeinsame Fair-Handels-Grundsätze und -Prinzipien geeinigt.

Die Fairtrade-Grundsätze

1. Keine Ausbeutung und Diskriminierung!

Die Hersteller von Fair-Trade-Produkten bekommen (trotz Schwankungen des Weltmarktpreises) wenigstens einen zuvor festgelegten Mindestpreis ausgezahlt, damit die Produktionskosten gedeckt sind. Kinder- und Zwangsarbeit sind verboten, die Organisation von Gewerkschaften wird gefördert.



2. Für Nachhaltigkeit und Umweltschutz!

Fair-Trade-Produkte werden möglichst umweltschonend an- und abgebaut, um die natürlichen Ressourcen zu schützen. Der Einsatz von Pestiziden oder genmanipuliertem Saatgut ist verboten. Um entsprechendes Saatgut kaufen zu können, erhalten Kleinbauern eine sogenannte Vorfinanzierung.

Der Einsatz von Pestiziden oder genmanipuliertem Saatgut ist für Fairtrade-Produkte verboten. Bildrechte: IMAGO

3. Langfristige Hilfe und Förderung!

Fair Trade unterstützt langfristige internationale Handelsbeziehungen. Mithilfe von Kampagnen soll das Bewusstsein für fairen Handel geschärft werden. Sogenannte Fair-Trade-Prämien sollen benachteiligte Länder durch den Bau von Brunnen, Schulen oder Krankenstationen fördern.

Woran erkennt man Fairtrade-Produkte?

Grundsätzlich erkennt man, ob ein Produkt fair gehandelt ist, an einem Siegel. Am häufigsten wird in Deutschland das Siegel der Organisation Fairtrade International verwendet.

Ist Fairtrade auch Bio? Und Bio Fairtrade?

Bio und Fairtrade sind nicht das gleiche! Bildrechte: imago/Marius Schwarz