Kein Warten in langen Schlangen, bequem nach Ladenschluss einkaufen - und dann auch noch weniger bezahlen. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen zur Maus statt zur Einkaufstasche greifen. Gerade für Menschen mit wenig Zeit ist Online-Shopping eine echte Alternative, von der Corona-Krise und geschlossenem Einzelhandel ganz zu schweigen.



Doch hinter so manchem Schnäppchen steckt nichts weiter als Betrug - und der vermeintliche Shop ist nichts anderes als Fake. Die Ware wird bestellt, bezahlt - und trifft nie ein. Wie können sich Verbraucher davor schützen und was kann man tun, wenn man einem solchen Fake-Shop bereits auf den Leim gegangen ist? Gibt es eine Chance, bereits gezahltes Geld zurückzubekommen?