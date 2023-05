Kein Warten in langen Schlangen, bequem nach Ladenschluss einkaufen - und dann auch noch weniger bezahlen. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen zur Maus statt zur Einkaufstasche greifen. Gerade für Menschen mit wenig Zeit ist Online-Shopping eine echte Alternative.

So mancher Internet-Shop entpuppt sich im Nachgang als Fake. Bildrechte: IMAGO / YAY Images

Doch hinter so manchem Schnäppchen steckt nichts weiter als Betrug - und der vermeintliche Shop ist nichts anderes als Fake. Die Ware wird bestellt, bezahlt - und trifft nie ein. Wie können sich Verbraucher davor schützen und was kann man tun, wenn man einem solchen Fake-Shop bereits auf den Leim gegangen ist? Gibt es eine Chance, bereits gezahltes Geld zurückzubekommen?

Nicht auf Anzeigen klicken

Google rankt Internetadressen, die oft abgerufen werden, besonders hoch. Gegen Bezahlung stehen diese dann ganz weit oben - erkennbar am winzig klein gedruckten "Anzeige" über dem Shopnamen. Dahinter KANN sich ein seriöser Anbieter verbergen, muss es aber nicht. Besser weiter unten die "normalen" Suchergebnisse durchforsten.



Internetadresse

Werden Sie skeptisch, wenn eine eigentlich bekannte Adresse Ungereimtheiten aufweist, z.B. eine Domain endet plötzlich auf ".com"! Dafür muss man natürlich die korrekte Adresse des gesuchten Shops kennen. Auch wenn die Adresse nicht zum Inhalt der aufgerufenen Seite passt, sollte man skeptisch sein.



Zahlung per Vorkasse

Oft werden Kunden bis zum letzten Bestellschritt mehrere Zahlungsweisen angeboten, aber letztendlich ist dann doch nur Vorkasse möglich. Lassen Sie sich darauf nicht ein! Erst die Ware, dann das Geld.



Konkurrenzlos günstige Preise

Nicht jeder günstige Shop ist ein Fake-Shop - und nicht jeder Fake-Shop ist zwingend besonders günstig. Doch bei auffällig vielen günstigen Angeboten sollte man zumindest genauer hinsehen - denn nicht wenige Abzocker arbeiten mit dieser Lockmethode.