Die Symptome des Corona-Virus‘ gleichen denen einer Grippe oder einer Lungenentzündung: Fieber, Husten, Atemnot, Muskelschmerzen und Müdigkeit - mitunter auch Auswurf, Kopfschmerzen und Durchfall. Die oberen Atemwege sind kaum betroffen. Es gibt beispielsweise keinen Schnupfen. Weil gerade zeitgleich bei uns die Grippesaison startet, kann es zu ähnlichen Symptomen wie durch das Corona-Virus kommen. Um unnötige Verdachtsfälle zu vermeiden, empfiehlt die WHO eine Grippe-Impfung.

Das Corona-Virus wurde vermutlich von Tier zu Mensch übertragen: Als Ausgangspunkt gilt ein Tiermarkt in Wuhan, auf dem Wildtiere wie Schlangen verkauft und verspeist werden. Was für die Verbreitung aber noch viel wichtiger ist: Das Corona-Virus kann offensichtlich auch von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Wie genau man andere Menschen anstecken kann, wird weiter erforscht. Wahrscheinlich werden die Corona-Viren vor allem über eine Kontakt- und Tröpfcheninfektion weitergegeben – also durch direktes Anhusten oder Körperkontakt mit einer kranken Person. Eine reine Übertragung über die Luft wurde bisher nicht nachgewiesen.

“Es ist in den letzten Tagen deutlich geworden, dass das Virus leichter übertragen wird als zu Beginn des Ausbruchs angenommen. Das zeigen die Fallzahlen, aber auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Berechnung der Basisreproduktionsrate. Sie ist in etwa so hoch wie die des SARS-Coronavirus von 2003″, erklärt Prof. Dr. Lars Schaade, Vizepräsident und Leiter des Zentrums für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene vom Robert Koch-Institut.