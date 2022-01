Manche Ordnungsamt-Mitarbeiter nehmen ihren Job sehr genau. Dann gibt's schon mal ein Knöllchen, wenn das Auto nicht parallel zum Bordstein geparkt worden ist. Gesetzlich geregelt ist, dass am rechten Fahrbahnrand geparkt werden muss. Dass das dann parallel sein muss, wird daraus abgeleitet. Ragt ein Auto in den Verkehr hinein und stellt damit eine Gefahr für andere dar, kann es sogar abgeschleppt werden. Daher ist es ratsam, die weißen Markierungen auf Parkplätzen genau zu beachten. Wer sein Auto schräg über eine der weißen Linien stellt oder gleich zwei Parkplätze blockiert, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Bei dieser Situation kochen regelmäßig die Emotionen hoch: Ein Autofahrer fährt am einzigen freien Parkplatz ein Stück weiter, um dann vorsichtig rückwärts einzuparken. Diese Zeit nutzt ein anderer Fahrer, um sich flink in die Lücke zu quetschen. Doch in diesem Fall heißt es: Pech gehabt! Denn eine Parklücke darf immer derjenige nutzen, der sie zuerst erreicht hat. Deshalb ist es auch untersagt, eine Lücke vom Beifahrer freihalten zu lassen.

In vielen Parkhäusern und auf Parkplätzen sind extra Stellflächen für Frauen oder für Eltern mit Kindern ausgewiesen. Frauenparkplätze befinden sich meist in Nähe der Ausgänge, sind gut ausgeleuchtet und sollen so Autofahrerinnen mehr Sicherheit bieten. Zusätzliche Stellplätze sollen Eltern entlasten, die so ihre kleinen Kinder nicht erst zu einem weiter entfernten Parkplatz tragen müssen. Stellt man sich trotzdem drauf, ist das zwar nicht freundlich, aber keine Ordnungswidrigkeit.



In privaten Parkhäusern oder auf Supermarkt-Parkplätzen sieht das schon anders aus. Denn dann könnten Sie mit ihrer Zuwiderhandlung gegen das Hausrecht der Betreiber verstoßen.



Anders sieht das bei Stellflächen aus, die für Elektroautos ausgewiesen sind. Wer dort seinen Benziner oder Diesel parkt, kann bestraft oder gar abgeschleppt werden. Auch Behindertenparkplätze dürfen ohne entsprechendes Ausweisdokument nicht genutzt werden.