Albtraum auf der Autobahn Horrorszenario Geisterfahrer: So verhalten Sie sich richtig

Hauptinhalt

Es ist ein Albtraum auf der Autobahn: Bei voller Fahrt taucht plötzlich ein Falschfahrer in der Gegenrichtung auf. In dem Fall gilt es vor allem, die Nerven zu bewahren. Doch wie reagiert man in solch einer Situation richtig? Und wie verhält man sich, wenn man selbst zum Geisterfahrer wird? BRISANT hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.