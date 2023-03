Mit dem Ziel fossile Brennstoffe durch regenerative zu ersetzen, hatten Forscher zunächst untersucht, ob sich aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Raps, Weizen und Palmöl Kraftstoffe für Benzin- und Dieselmotoren erzeugen lassen. Doch die Folgen für die Umwelt wären dabei erheblich gewesen, denn in Asien und Südamerika wurden und werden ganze Urwälder für Palmölplantagen gerodet - in erster Linie zwar für Kosmetik und Lebensmittel, aber auch für Kraftstoffbeimischungen.

E-Fuels sind auch in Bestandsfahrzeugen, also Benzin- und Diesel-Pkw einsetzbar. Bildrechte: dpa

Zunächst braucht man regenerativen Strom. In Deutschland bietet sich insbesondere überschüssiger Wind- oder Solarstrom an, den das Netz nicht aufnehmen kann. Die Herstellung großer Mengen an E-Fuels wird aber zukünftig eher in sonnen- und windreichen Regionen in der Welt angesiedelt werden. Mit diesem regenerativen Strom wird Wasserstoff mittels Elektrolyse aus Wasser gewonnen.



Im zweiten Schritt wird der Wasserstoff mit Kohlendioxid verbunden, das zum Beispiel als Abfallprodukt aus anderen industriellen Prozessen abfällt oder aus der Umgebungsluft extrahiert wird. Mögliche Endprodukte sind synthetischer Diesel, synthetisches Benzin und synthetisches Kerosin.