Bisher war es so, dass der Inhalt einer Flasche dafür entscheidend war, ob ein Pfand auf sie erhoben wird. Das hat sich zum 1. Januar 2022 weitgehend geändert. Seit diesem Jahr wird auf alle Einwegflaschen aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 0,1 bis drei Litern Pfand erhoben. Das heißt, auch für Plastik-Einwegflaschen mit Obstsäften und Fruchtschorlen. Für Getränkedosen gilt die Bepfandung jetzt ohne Ausnahmen, egal ob sie Milchgetränke, Wein oder Prosecco enthalten. Auf Flaschen und Dosen, die bislang nicht bepfandet wurden, allerdings noch im Umlauf sind, wird kein Pfand erhoben bzw. erstattet. Für sie gilt eine Übergangsregelung bis 1. Juli 2022.

(Kuh)Milch- und Milchmischgetränke in Kunststoffflaschen sind von der neuen Einwegpfand-Regelung vorerst ausgenommen. Das soll sich erst zum 1. Januar 2024 ändern. Der Grund: Die Hersteller befürchten Hygiene-Probleme durch die Zurücknahme und Wiederaufbereitung der Flaschen.



Weiterhin nicht bepfandet werden diätische Getränke für Säuglinge und Kinder in Einwegflaschen. Gleiches gilt für Alkoholerzeugnisse, die der Alkoholsteuer unterliegen, und in Einwegglasflaschen abgefüllt sind.



Pfandfrei sind auch nach wie vor Getränkekartons oder Schlauchbeutel, weil sie - wie die Mehrweg-Verpackungen - als ökologisch vorteilhaft angesehen werden.